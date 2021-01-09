المرأة

ليلى عبد اللطيف تنشر للمرة الأولى صورة زوجها.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
09-01-2021 | 09:00
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نشرت ليلى عبد اللطيف مؤخرا صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها "مارك" وذلك بمناسبة 25 عاماً على زواجهما.

 

A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)


 

وهي المرة الأولى التي تنشر فيها ليلى صورتها مع زوجها.

 

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وانجبت منه ابنها فهد وابنتها زينة الا انه توفي لاحقا، ثم تزوجت مرة ثانية.

 

وكانت ليلى قد أطلت مؤخرا ليلة رأس السنة عبر شاشة "الجديد" مع الإعلامي نيشان مطلقة سلسلة توقعات للعام 2021.

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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