المرأة

رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:00
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تساءل عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن التغيير الذي طرأ على ملامح بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بعد ولادة طفلها الثالث، وذلك من خلال نشر فيديو جديد سجل لها أثناء وجودها في عيادة التجميل.

 

وتبين أن بسمة ذهبت إلى عيادة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة وبدت وهي تخضع لبعض الحقن على يد طبيب تجميل شرح تفاصيل العملية.

 
 

وأحدث المقطع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون عن سبب خضوع المصمّمة للتعديلات التجميلية بين الحين والآخر، داعين إياها إلى التوقف عن ذلك.

 

يُشار إلى أن المحامية سارة درويش، وهي صديقة بسمة، كشفت أخيراً سبب طلبها الطلاق من زوجها الفنان تامر حسني. ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" فيديو للصديقة وهي تشنّ فيه هجوماً على فنانة لم تذكر اسمها، وأشارت إلى أنها تحاول التقرب من تامر وأن زوجته اكتشفت ذلك. وذكرت أن هذه الفنانة التي جمعتها علاقة صداقة مع الأخير قد حملت من دون زواج. وأضافت أن هذا الأمر استفز بسمة ودفعها لطلب الطلاق في الآونة الأخيرة.

المصدر: لها
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