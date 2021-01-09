هل تعرفين قصّة فستان الانتقام الذي ارتدته الاميرة ديانا؟

من منّا لا يتذكّر هذه الاطلالة الايقونية للاميرة ديانا؟ فهي لا شكّ من الاطلالات التي لا يمكن نسيانها أبداً، وستظلّ مطبوعة في عالم الموضة. فستان أسود يصل الى حدود الركبة تقريباً، ذات اكمام منسدلة كاشفاً عن الكتفين وأعلى الصدر، وتزيّنه على الجانب شلحة طويلة تنسدل بكلّ نعومة.

وقد نسّقت الاميرة ديانا هذا الفستان مع الجوارب السوداء شبه الشفاف، والحذاء ذات الكعب العالي، بالاضافة الى عقد تشوكر مصنوع من اللؤلؤ مع حجر نفيس في وسطه. من ناحية تسريحة الشعر، اعتمدت ديانا الشعر القصير مع الخصلات المرفوعة جانباً.

هذا هو التصميم الذي لقّبته الصحافة العالمية بفستان الانتقام، فهل تعرفين السبب وراء ذلك؟ تابعينا لتكتشفي التفاصيل.