المرأة

5 نصائح لتحافظي على لون شعركِ المصبوغ

Lebanon 24
09-01-2021 | 23:00
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هل تتساءلين حول كيفية الحفاظ على لون الشعر المصبوغ؟ هذا السؤال شائع جداً، لأنّ الكثير من النساء يعانين من بهتان لون الشعر حتّى بعد فترة قصيرة من صبغه. لذا نعرض لكِ في هذا الموضوع 5 نصائح أساسية لكي تتبعيها.

1- اختيار الشامبو المناسب

لا شكّ أن غسل الشعر بالشامبو بشكل مبالغ فيه، قد يقصّر حياة لونه بسبب نزع الزيوت الطبيعية التي تحمي الصبغة. فلا تبالغي بغسل شعرك! مرّة كل يومين على الأكثر كافية طبعاً. وبالنسبة الى نوع الشامبو، ننصحكِ باختيار المخصّص للشعر المصبوغ، ويكون ذلك مدوّناً على غلافه الخارجيّ. فلا يحتوي أي مواد تؤدي الى تجريد الشعر من لونه بل تثبّت الصبغة.

2- استخدام الماء البارد

الحفاظ على لون الشعر يتطلّب استخدام الماء البارد او الفاتر لغسله، وذلك لأنّ الماء الساخن يفقده لونه سريعاً، حيث يتسبّب بجفاف الشعر وتجريده من الزيوت الطبيعية التي تساعد على حمايته. 

3- العناية الصحيحة بالشعر

يتعرض الشعر الى الجفاف والتلف، لذلك عليكِ اتباع خطوات أساسية من أجل العناية به وهي: غسل الشعر، واستخدام البلسم المرطّب، إضافةً الى تحضير حمامات الزيوت الطبيعية. هذه الخطوات من أهم النصائح من أجل الحفاظ على لون الشعر المصبوغ والتمتّع بشعر صحي!

4- التخفيف من استعمال أدوات تسريح الشعر الحارة

كثرة استخدام أدوات تسريح الشعر الحارة قد تجعل لون الشعر باهتاً، كما يصبح جافاً. لذا، ننصحكِ بالتخفيف من استخدامها. وعند حاجتكِ لها، طبّقي السيروم الحامي من الحرارة قبل تمرير الادوات الحرارية.

5- حماية الشعر من الشمس

تتسبب أشعة الشمس في أكسدة أغلب ألوان الشعر مما يتسبب في تلاشيها بشكل سريع. لذلك، غطي شعرك بقبعة أنيقة عند قضاء وقت طويل في الخارج، أو احمِ الشعر عبر استخدام سبراي خاص لحمايته من الأشعة فوق البنفسجية.

ولا يمكن غضّ النظر ان الكلور المستخدم في حمامات السباحة يتسبب أيضاً في تلف لون الشعر. لذلك لا تهملي ارتداء غطاء الرأس أثناء السباحة لتجنب تعرض شعرك للكلور.
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