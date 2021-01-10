المرأة

طليقة وابنة نجم لبناني أصيبتا بكورونا.. فهل هما في حال حرجة؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 06:00
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أصيبت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري السيدة أنجيلا بشارة وإبنتهما ميشيل بفيروس كورونا المستجد، ويلتزمان الحجر المنزلي في الوقت الحالي على أن يتم معالجتهما بشكل كامل.
 
وأشارت المعلومات الى ان حالتهما جيدة، عانت أنجيلا من ضيق في التنفس في البداية إلا أنها أصبحت بحالة جيدة الآن وبانتظار نتيجة الـ PCR  الثانية.
 
 
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