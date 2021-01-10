المرأة

بعد صورها الجريئة.. مريم أوزرلي تستقبل ابنتها الثانية ولا تكشف عن هوية الأب

Lebanon 24
10-01-2021 | 12:00
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أنجبت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزيرلي مولودتها يوم الجمعة الفائت.
 
وفي التفاصيل أنّ مريم نشرت عبر صفحتها على "إنستغرام" صوراً لها برفقة مولودتها التي أطلقت عليها إسم "ليلي". ولم تكشف أوزرلي عن هوية والد ابنتها. 
 
وكتبت مريم تاريخ الولادة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة باستقبال مولودتها، وتوجهت لها كاتبةً بالقول إنّها ووالدها وابنتها الأولى لارا جيميما سعيدين لقدومها إلى العائلة.
 
وتابعت: "نحن مباركين وسعيدين أنك انضميتي إلينا، أتمنى أن يحميكي الله دائماً".
 
يُذكر أنّ النجمة الشهيرة باسم السلطانة هيام كانت أثارت جدلاً بسبب صور حملها التي اعتبرها البعض جريئة.
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