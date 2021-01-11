المرأة

هذا ما يقوله طولكِ عنك!

Lebanon 24
11-01-2021 | 09:00
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لكلّ امرأة جمال يميّزها عن سواها إنْ لجهة لون بشرتها، عينيها، قوامها وغير ذلك. ما الفرق بين امرأة فارعة الطول وأخرى قصيرة القامة، الأمر ليس بضع سنتمرات بل يعود إلى الشخصيّة، كيف؟ نعم هذه السنتيمترات القليلة ترسم شخصيّة خاصّة بكلّ امرأة:

 

 

1- أقلّ من 160: قصر القوام لا يعني بأنّكِ لستِ قويّةً أو صغيرة؟ قد تكونين المحرّك الحقيقيّ لمن حولكِ. تمتلكين شخصيّة رائعة ولطيفة، تجذب الغير نحوكِ بشكلٍ دائم، تحصلين على الانتباه وتحبّينه.

 

 

2- من 160 إلى 165 : بالرغم من أنّ المرأة التي تتمتّع بطول متوسّط يعتبر قوامها نموذجيّاً، لكنّ الكثير يشعرن بالغيرة من أخريات ذوات طول يفوق طولهنْ، الاعتدال جميل ، فأنتِ شخصيّة يُعتمد عليها سواء من العائلة أو الأصدقاء، معروفة بالولاء ومحبّتك للغير.

 

 

3- فوق 166: أنتِ طويلة بالعرف العربيّ، وقد يفوق طولكِ طول بعض الرجال، ما يشكّل ارتباكاً لكِ من أن تجدي العريس المناسب على سبيل المثال. لا تدعي طولكِ يشكّل عائقاً لكِ، فأنتِ امرأة قويّة، تتمتّعين بالثقة بالنفس، تحبّين الرياضة غالباً وتهتمّين بقوامكِ بشكل كبير، تعرفين كيف تقدّمين نفسكِ كقائدة ومصدر قوّة.

 

المصدر: الجميلة
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