المرأة

في عيد ميلادها الـ63.. سميرة سعيد تزداد شباباً شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
11-01-2021 | 15:00
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احتفل شادي ابن الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ63 في حفل مصغر وهو ما ظهر من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام". وبدا في إحداها برفقتها وفي الأخرى مع بعض المقربين.

 
 

وتمنى الناشطون لها العمر المديد والمزيد من التألق. وعبّر الكثيرون عن اعجابهم بإطلالتها دائمة الشباب رغم أنها تخطت الـ60 عاماً. وبدا أنها اعتمدت لوكا جديداً حيث أطلت بالشعر القصير نسبياً بعدما صبغته بلون فاتح. وتعليقاً كتب شادي: "عيد ميلاد سعيد يا ماما، أتمنى لكي الكثير من الضحك معاً".

 

يشار إلى ان سعيد نشرت للمناسبة نفسها صورة لها وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله إلى متابعيها وكتبت: "مع إني عادة لا أحتفل بعيد ميلادي لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة من كل قلبي أشكركم. وكما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة أتمنى لكم جميعاً الصحة وراحة البال وخصوصاً ونحن نمر بهذه الجائحة وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا. لكم محبتي".

 
المصدر: لها
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