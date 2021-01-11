ابنة مايا دياب ترغمها على الظهور بملابس النوم أمام الكاميرا! (فيديو)

نشرت الفنانة مايا دياب، على حسابها الخاص على "إنستغرام" فيديو طريفاً جمعها وابنتها كاي، وفيه ظهرت الأخيرة وهي تستعد لإيقاظها من النوم في الصباح.

واستعانت لهذا بمكبر صوت كما نزعت حذاءها من أجل عدم إحداث ضجة وتسللت إلى الغرفة. وبعد هذا رفعت الغطاء عن الفنانة ثم بدأت بالقفز على السرير.

وفوجئ المتابعون بردة فعل الوالدة التي تقبلت الأمر بمرح ولم تظهر غضبها. إلا أنها دعت ابنتها إلى أن تتركها وشأنها مشيرة إلى انها لم تتمكن من النوم إلا في ساعة متأخرة. لكن هذا لم يثن الشابة عن متابعة محاولة الإيقاظ، لافتة إلى انها انتهت من متابعة دروسها بالطريقة الافتراضية "اونلاين".

ولم تتمكن مايا بعد هذا من رفض طلبها وطلبت منها أن تعطيها روب النوم والنظارات الشمسية وقبعة. وردت كايا بالقول إن والدتها ستظهر اليوم بملابس النوم أمام الكاميرا.

كذلك توجهت الأم والإبنة إلى المطبخ حيث حضرت كايا القهوة وتخلل المقطع العديد من المشاهد الطريفة والعفوية وحقق أكثر من 550 ألف مشاهدة .