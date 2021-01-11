رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف أطلت (فيديو)

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" وهي تقدم مشهد أكشن مرتدية ملابس شخصية Catwoman.

وعلقت رانيا على الفيديو بقولها: "رانيا يوسف Catwoman بدون دوبلير، من كواليس مسلسل #اللعبة 2 - ليفل الوحش- قريبا".

وكانت رانيا قد أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد حلولها ضيفة على المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، بسبب تصريحاتها الجريئة، حول مفاتن جسدها ورأيها في الحجاب، وغيرها من اللآراء الجريئة التي تسببت لها في موجة كبيرة من النقد بين الجمهور.

ودافعت رانيا عن نفسها بأنها فوجئت باسئلة المذيع ولم ترد ان تنسحب من الحلقة حتى لا تتسبب في أزمة دبلوماسية.