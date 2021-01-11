المرأة

مؤلف أغنية عمر دياب يحسم الجدل.. هل قصد دينا الشربيني؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 22:00
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في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، حسم الشاعر الغنائي تامر حسين، الجدل المثار في الفترة الأخيرة حول أغنية عمرو دياب الأخيرة "شكراً"، بعدما أثير أنها موجهة للفنانة دينا الشربيني.

وقال حسين إنه لا يعتبر الأغنية مقتصرة على الرجال فقط، ولكنها قد تعجب أي شخص، سواء رجلاً أو امرأة، يحاول التخلص من الأشخاص الذين يتسببون في إزعاجه وإمداده بطاقة سلبية.

وأوضح أن الأغنية من مسببات البهجة، وهو شخصيًا يهديها لكل شخص ضايقه فأخرجه من حياته.

وقال إنه عرضها على عمرو دياب كتجربة مر هو نفسه بها، مشيرًا إلى أن كلماتها مكتوبة منذ حوالي عام ونصف العام، وأنها تجربته هو مع بعض العلاقات السامة في حياته، وليس لها علاقة شخصية بالفنان عمرو دياب.

على جانب آخر، انشغلت الشربيني الفترة الماضية في تصوير فيلم "30 مارس" الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.
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