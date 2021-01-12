لورين قديح: "12 يوم بدهم هالتخزين؟"

انتقدت الممثلة اللبنانية لورين قديح زحمة المواطنين في المتاجر الغذائية بسبب قرار الإقفال الذي سيشهده لبنان، نظرا لتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا، اذ غردت على حسابها الخاص على تويتر: "قضّينا الاجتياح والالغاء والتحرير على الحلاوة وجبنة بيكون وكيري وراميك وبزر الصغير ! ١٢ يوم بدهم هالانوتار والتخزين؟ ها؟ ها؟".وقد نال المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.