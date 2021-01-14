المرأة

في عيد ميلادها.. درّة تتلقى مفاجأة من زوجها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:00
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نشرت الفنانة درّة على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" مجموعة صور من منزلها كشفت من خلالها عن المفاجأة التي أعدّها لها زوجها المهندس هاني سعد في أول عيد ميلاد لها منذ دخولها القفص الذهبي، حيث ظهر المنزل مزيّناً بالبالونات والهدايا وكعكة عيد ميلادها، وعلّقت على الصور بالقول: "أجمل مفاجأه في حياتي، ربنا يخليك ليا".

يُشار الى أن درّة احتفلت بزفافها في شهر تشرين الثاني الماضي في الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة.
 


وكانت درّة قد علّقت على الشائعات التي انتشرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلّق زوجته الأولى قائلةً: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو، أنا اخترت رجلاً يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربّي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية عليّ.. وشكراً لكل من فرح لي".


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