في عيد ميلادها.. درّة تتلقى مفاجأة من زوجها (صورة)

نشرت الفنانة درّة على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" مجموعة صور من منزلها كشفت من خلالها عن المفاجأة التي أعدّها لها زوجها المهندس هاني سعد في أول عيد ميلاد لها منذ دخولها القفص الذهبي، حيث ظهر المنزل مزيّناً بالبالونات والهدايا وكعكة عيد ميلادها، وعلّقت على الصور بالقول: "أجمل مفاجأه في حياتي، ربنا يخليك ليا".يُشار الى أن درّة احتفلت بزفافها في شهر تشرين الثاني الماضي في الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة.