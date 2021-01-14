المرأة

مفاجأة غير متوقعة من الأمير هاري وميغان ماركل لكيت ميدلتون لمناسبة يوم ميلادها

Lebanon 24
14-01-2021 | 23:00
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أشارت تقرير لموقع Fox News أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تلقت هدية مفاجئة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمناسبة يوم ميلادها الـ39 الذي صادف في 9 كانون الثاني الجاري. 

وذكر التقرير أن زوجة الأمير وليام شعرت بالدهشة بسبب هذه الهدية غير المتوقعة التي أرفقت ببطاقة معايدة. وفي السياق نفسه قال مصدر لصحيفة US Weekly: "كانت مفاجأة سارة. لم تتوقع كيت الحصول على أي شيء من الزوجين".

كذلك أشار مصدر مقرب من الزوجين الملكيين إلى أنهما احتفلا بالمناسبىة مع أولادهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلون والأمير لويس.

وفي إطار آخر أشار موقع Fox News إلى أنه من المتوقع حضور الأميرين وليام وهاري معاً حفل إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا والذي ترتقب إقامته في قصر كينسنغتون.

ويشار إلى أن أفراد الأسرة الملكية يتبعون الإجراءات اللازمة التي فرضت في بريطانيا على إثر ازدياد كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكان القصر الملكي أعلن منذ أشهر قليلة إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالعدوى قبل أن يشير في وقت لاحق إلى شفائه منها.
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