المرأة

إليك سيدتي.. 5 نصائح لشد الجلد المترهل حول رقبتك

Lebanon 24
15-01-2021 | 06:00
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تعاني الكثير من النساء من ترهلات وتجاعيد مبكرة في منطقة الرقبة، مما يدفعهن في الكثير من الأحيان لإجراء عمليات شد لهذه المنطقة عند أخصائيي التجميل.
ولتفادي هذه المشكلة، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس النصائح التالية:
 
توقفي عن النظر إلى هاتفك طوال الوقت

يؤدي الانحناء المستمر لرقبتك إلى إنشاء مجموعة من التجاعيد عليها، لذا حاولي تقليل النظر إلى هاتفك، واحمليه عند مستوى عينيك في جميع الأوقات لتجنب تحريك رقبتك للأسفل. هناك بعض التمارين لتهدئة رقبتك وكذلك للتخلص من التوتر.
ترطيب رقبتك كل يوم
تمامًا كما لا يمكنك الاستمرار دون ترطيب وجهك ووضع مرطب للجسم على ذراعيك وساقيك، لا يجب أن تنسي منطقة الرقبة أيضاً. تمنع المرطبات ظهور خطوط العنق. حاولي اختيار كريم مرطب خاص للرقبة.
حماية الرقبة من الشمس

لا يهم إذا كان الجو مشمسًا أو قاتمًا بالخارج، تحتاج بشرتك إلى الحماية في جميع الأوقات. تعتبر أشعة الشمس أكبر عامل يساهم في شيخوخة البشرة المبكرة، إذ أن الأشعة الفوق بنفسجية تتسبب بتلف أنسجة الرقبة الرقيقة مما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.
تنظيف الرقبة قبل النوم
من المؤكد أن الأمر يستغرق بعض الوقت، لكنه مهم للغاية مثل تنظيف وجهك. إذا كنت لا تنظفين رقبتك قبل النوم، يمكن أن تؤدي الملوثات الدقيقة والجذور الحرة من النهار إلى شيخوخة مبكرة لجلد رقبتك.
 
جربي علاج تجديد الجلد على رقبتك
إذا كنت ترغبين في إجراء أي علاجات، فإن التقشير الكيميائي والإبر الدقيقة والليزر تساعد في تقليل الخطوط وشد الرقبة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين.
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