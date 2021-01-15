المرأة

كم تقدرون سعر فستان سيرين عبد النور الأخضر في "إنت مين؟"

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:00
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تلفت دوما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنظار الكثير من محبات الأناقة والمهتمات بتفاصيلها من خلال الإطلالات التي تعتمدها ضمن حلقات برنامج "إنت مين؟" الذي يعرض على شاشة قناة MBC1.

 

ومؤخراً تألقت بفستان باللون الأخضر مصمم من قماش براق مرصع بأحجار صغيرة من Swarovski وعرف أنه من توقيع دار Angel Ann وأن سعره يصل إلى 3800 دولار أميركي.

 

ونشرت سيرين من خلال حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" فيديو استعرضت فيه اللوك محققة أكثر من 843 ألف مشاهدة.

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 

يشار إلى أنها أثارت الاهتمام حين تحدثت في وقت سابق عن حالة والدها الصحية وما حدث معه في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان وكتبت على حسابها على "تويتر: "والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبوا منه يبقى برا والسبب كان خوفاً عليه قالت له الممرضة اذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك. اعتبرني متل بنتك وسماع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك، المستشفيات مليانة مرضى كورونا".

المصدر: لها
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