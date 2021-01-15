هل هذه الإعلامية نسخة عن نانسي عجرم؟ (صور)

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صوراً للإعلامية المصرية أميرة بدر، وأشارت معظم التعليقات إلى أنها تشبه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى حد كبير.

وتحدث المتابعون عن بعض التفاصيل مثل لون بشرتها وشكل عينيها ووجهها وغير ذلك. إلا أن آخرين وجدوا الفوارق بينهما واعتبروا أن الشبه ليس كبيراً.

يشار إلى أن بدر قالت في تصريحات صحافية أدلت بها في وقت سابق أنها لم تجر أي تعديل على شكلها وأن ملامحها طبيعية. وحين استفزها السؤال عن الشبه أجابت بأن الفنانة هي التي أجرت عمليات تجميل. وعلقت: "أنا مش بشوف إنّي شبهها ولو في وجه تشبيه بيننا، يبقى هي شبهي، أنا ما عملتش تجميل".