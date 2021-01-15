ابنتا شيرين عبد الوهاب حديث الجمهور.. شاهدوا رقصهما (فيديو)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو نشرته ابنتا الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على "تيك توك" ظهرتا فيه وهما ترقصان بطريقة شبه احترافية على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

وحاز الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين الذين علقوا في معظمهم بأن "العيال كبرت" وقارنوا بين شكل الطفلتين وشكل والدتهما.

يشار إلى أن الجمهور فوجئ في وقت سابق بتداول مقطع لابنتها هنا ظهرت فيه وهي تغنّي باللغة الإنكليزية. وأحدثت ضجة كبيرة بصوتها حيث رأى الكثيرون أنه جميل لافتين إلى أنها ورثت الموهبة من والدتها.