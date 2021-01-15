المرأة

طليقة فنان مصري تُصاب بجلطة وذبحة صدرية.. وابنتها تطلب الدعاء

Lebanon 24
15-01-2021 | 18:00
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كشفت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته السابقة الفنانة منى إش إش، عن إصابة والدتها بجلطة وذبحة صدرية، طالبةً الدعاء لها بالشفاء، وكتبت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، منشوراً جاء فيه: "يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله".

 
 

وكانت منى إش إش قد كشفت منذ فترة عن تحسّن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، موضحةً أنها اجتازت المرحلة الحرجة، وحالياً تتعافى من الوباء، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها في محنتها...

 

وكتبت عبر حسابها في موقع "إنستغرام": "بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا، وعشمى إنه مش هايخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا إن شاء الله، أنا عديت المرحلة الحرجة وحالياً في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم، الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته".

 

على صعيد آخر، كان ماجد المصري قد أعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه منذ أيام للعزل المنزلي بعيداً من أسرته وزوجته. وأكد المصري أنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا، ومنها فقدانه لحاسة الشم، أجرى على الفور التحاليل المتعلّقة بالفيروس وتأكّد من إصابته به.

المصدر: لها
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