المرأة

كم بلغ سعر إطلالة درة في احتفالها الجديد بعيد ميلادها؟

Lebanon 24
16-01-2021 | 18:00
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احتفلت الفنانة التونسية درة زروق بعيد ميلادها الـ 41، حيث تصادف ذكراه في الـ 13 من كانون الثاني، بحضور العديد من أصدقائها الفنانين، ليكون الاحتفال هو الثاني لدرة هذا العام، بعد أن كان زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد فاجأها في أول عيد ميلاد لها منذ زواجهما.
 
وعلى الرغم من الاحتفال الذي بدا كبيراً وذلك بسبب عدد الحضور المتواجد فيه، إلا أن هناك أمرا أخذ حيزا من اهتمام الجمهور وهو الإطلالة التي اختارتها للظهور بها في حفل عيد الميلاد؛ إذ عادةً ما تلفت إطلالات النجمة التونسية الأنظار وتكون محط حديث المتابعين.
 
واختارت درة أن تطل بفستانٍ أسود اللون من المخمل مزينٍ بكريستالات وتطريزاتٍ باللونين الفضي والذهبي، من تصميم دار الأزياء الفرنسية "بالمان" يبلغ سعره 5458 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 7415 دولارا أميركيا.
 
وبدأ الفيديو بمعايدة هاني سعد، والذي قال فيها: "الفيديو ده أخذ مجهود كبيرة على فكرة وتعبت فيه جامد، في مصر وتونس، كل سنة وإنت بخير يا حبيبة قلبي ويا رب سنة كلها سعادة وفرحة وأفضل مطلع عيني كده على طول".
 
وبحسب الموقع الذي يُباع عليه الفستان فإن النسخة الأصلية منه جاءت بقطعة قماشٍ شفافة من منطقة الصدر، إلا أن درة على ما يبدو أجرت تعديلاتها على الفستان بحيث أضافت له بطانةً من تلك المنطقة بحيث لا يكون شفافاً.
 
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المصدر: فوشيا
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