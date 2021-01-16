لماذا يهاجم فقر الدم المرأة أثناء الحمل؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فقر الدم كثيراً ما يهاجم المرأة أثناء الحمل، وذلك بسبب ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء، التي يحتاجها لتكوين دمه.وأضافت الجمعية أن فقر الدم المعروف أيضا بالأنيميا قد يرجع أيضاً إلى نقص عنصر الحديد أو حمض الفوليك في الأطعمة، التي تتناولها المرأة خلال الحمل. وتتمثل الأعراض في الدوار المتكرر وشحوب الوجه وضعف التركيز وضيق التنفس.ولمواجهة فقر الدم ينبغي على المرأة الحامل الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكوّن كرات الدم الحمراء لدى الحامل.