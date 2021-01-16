14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
لماذا يهاجم فقر الدم المرأة أثناء الحمل؟
Lebanon 24
16-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فقر الدم كثيراً ما يهاجم المرأة أثناء الحمل، وذلك بسبب ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء، التي يحتاجها لتكوين دمه.
وأضافت الجمعية أن فقر الدم المعروف أيضا بالأنيميا قد يرجع أيضاً إلى نقص عنصر الحديد أو حمض الفوليك في الأطعمة، التي تتناولها المرأة خلال الحمل. وتتمثل الأعراض في الدوار المتكرر وشحوب الوجه وضعف التركيز وضيق التنفس.
ولمواجهة فقر الدم ينبغي على المرأة الحامل الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكوّن كرات الدم الحمراء لدى الحامل.
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
Lebanon 24
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
14:08 | 2021-01-16
16/01/2021 02:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية يصرخ في وجه صحافية.. هكذا فقد أعصابه (فيديو)
Lebanon 24
وزير الداخلية يصرخ في وجه صحافية.. هكذا فقد أعصابه (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القاء القبض على انجي خوري.. بعدما رفعت فنانة لبنانية دعوى ضدّها
Lebanon 24
القاء القبض على انجي خوري.. بعدما رفعت فنانة لبنانية دعوى ضدّها
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتّد مساء.. طقس عاصف وماطر ومثلج خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتّد مساء.. طقس عاصف وماطر ومثلج خلال الأيام المقبلة
11:38 | 2021-01-16
16/01/2021 11:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2021-01-16
كيف تخسرين الوزن بحمية الشوكولاتة؟
18:00 | 2021-01-16
كم بلغ سعر إطلالة درة في احتفالها الجديد بعيد ميلادها؟
15:00 | 2021-01-16
نجوى كرم تخطف الأنظار في دبي بفستان من رامي قاضي (فيديو)
12:00 | 2021-01-16
نجمة شهيرة بوزن زائد بسبب الحمل.. وإطلالة رائعة (صور)
09:00 | 2021-01-16
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
06:00 | 2021-01-16
زيوت التنظيف تتناسب مع البشرة المختلطة
فيديو
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
17/01/2021 03:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
17/01/2021 03:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
17/01/2021 03:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact