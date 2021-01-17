المرأة

بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي

Lebanon 24
17-01-2021 | 09:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا جديدة عبر حسابها على انستغرام من الحجر المنزلي علماً ان لبنان دخل فترة الاغلاق الشامل منذ يوم الخميس الماضي بعد الارتفاع الجنوني لاصابات كورونا .

 

وعلقت نادين على الصور بالقول: "صرلي شهور ما حطيت ميك اب وبما انه محجورين بهل بيت قلت بتسلى وانتوا كيف عم تقضوا وقتكم بالبيت ؟ غير البراد والفرن والمايكروايڤ".

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وظهرت في الصور بفستان من الصوف رمادي اللون، وللفستان فتحة على أحد الجانبين تصل لأعلى الفخذ.

 

يُذكر ان نادين أعلنت مؤخرا إصابة شقيقها شادي بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى طالبة من متابعيها الدعاء له.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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