هذه الأبراج مصيرها الشهرة.. كهؤلاء النجمات

قدر بعض الأشخاص أن يصبحوا شخصيات مشهورة. وفي عصرنا الحالي الشهرة لم تكن أسهل، فكل من يملك الشخصية المميزة والكاريزما والموهبة يمكنه أن يحققها من خلال مواقع التواصل بعدما كانت سابقاً محصورة في قنوات محدودة.

في الواقع مع أو من دون "التسهيلات" هذه .. بعض الابراج تملك شخصية يمكنها ان تلفت النظر حتى حين تتواجد بين المئات، أو قد تكون من النوع الذي يعمل وبشكل دائم من اجل المستقبل، فلا شيء يمنعهم من التقدم وتحقيق الاحلام.. وبالتالي الشهرة.

فمن هي هذه الابراج التي مصيرها الشهرة ومن هن النجمات اللواتي وصلن الى هذه الشهرة؟

الحمل -21 آذار - 19 نيسان

الحمل هو البرج الذي يود الاخرين أن يكونوا مثله فور دخوله الى أي مكان. في الواقع لا يمكن للحمل إلا أن يحقق الشهرة لانه لا يوجد أي برج يجيد القيام بكل الامور كما يفعل الحمل.

البرج هذا يملك شخصية جذابة وعامل جدي يسعى لتحقيق الاهداف والاهم هو أن شخصيته لن تجعله من المتعجرفين حين يحقق الشهرة.. بل ستجعله ربما أكثر هدوءاً فيكفيه أن اسمه بات معروفاً وإنجازاته على كل شفة ولسان وعليه لا حاجة للتبجح.. فإنجازاته وشهرته دليل على براعته.. وهذا يكفي الحمل فهو الرقم واحد بعد تحقيقه الشهرة.

دنيا بطمة

الأسد 23 تموز - 22 آب

الأسد ومنذ ولادته نجم. أصلاً هو من الابراج الدرامية التي تحب الدراما والتي تلاحقها الدراما أيضاً. ناهيك عن واقع أن الأسد لا يمكنه أن يعيش حياته بسعادة ما لم يكن محط إهتمام الجميع وأن تسلط عليه كل الاضواء.. ومن اجل ضمان حصول ذلك فهو يبذل الكثير من الجهود.

وما يجعل شهرة الاسد محتومة هو أنه من الابراج التي لا تكترث على الإطلاق لرأي الاخرين وعليه فهو يقوم بما يريد القيام من دون أي إكتراث. وهذا لعله سيجعله مغروراً ومتعجرفاً حين يصبح مشهوراً.

سلاف فواخرجي

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

العقرب من الأشخاص الذي يعلقون في عقول الجميع حتى بعد اللقاء لمرة واحدة. يملك شخصية تجعله غير قابل للنسيان. وبما أنه يحب هذا الواقع فهو يعمل على تعزيز الكاريزما التي يتمتع بها.

يضاف الى ذلك واقع انه يملك موهبة كلامية خرافية، كما انه شخص يسهل الحديث معه وهو ودود مع أي شخص جديد يلتقي به.. وفي حال التقى العقرب بأي شخص يمكنه أن يساعده على تحقيق الشهرة فهو يستغل ذلك لاقصى الدرجات.

بعد الشهرة العقرب قد يصبح مغروراً وقد يصبح أكثر تواضعاً ، الامر يرتبط بشخصيته.

إليسا

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الدلو أيضاً من الاشخاص الذين يصعب نسيانهم وإنما لاسباب مختلفة كلياً عن العقرب.

أي شخص التقى بشخص ينتمي الى برج الدلو يدرك بانه من النوع الذي لا يشبه أي شخص اخر على هذا الكوكب. فرادة هذا البرج تجعل شهرته محتومة.. وحتى سبب شهرته سيكون لسبب فريد لم يسبق لاي شخص ان قام به.

وحتى في حال لم يحقق الشهرة بسبب عم فريد من نوعه فهو سيحققها من خلال عمل يقوم به الجميع ولكن الدلو سينجزه بطريقة فريدة من نوعها.

نادين نجيم