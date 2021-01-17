المرأة

فنانة لبنانية تعلن خطوبتها.. كانت مفاجأة ولم أتوقع !

Lebanon 24
17-01-2021 | 15:00
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أعلنت الفنانة رولا سعد، خلال لقائها ببرنامجEt بالعربي خطبتها من مهندس من خارج الوسط الفني.

 

وقالت رولا  خلال استضافتها في البرنامج، بأنه تمت خطبتها على مهندس يدعى يحيى بعد قصة حب، وبأنه من مواليد سوريا ويعيش في أميركا وتعود عائلته لأصول فلسطينية.

 

واشارت رولا إلى أن الخطوبة كانت مفاجأة ولم تكن متوقّعة حيث تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد وإقتصر الحضور على عدد من أصدقائها المقربين وشقيقتها وأولادها .

 

 
 

وعن خطيبها وعلاقتهما قالت رولا: " بنحب بعضنا .. إسلوبه الحلو ومحبته وإهتمامه لما بتتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك من قبل " .

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