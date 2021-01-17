فنانة لبنانية تعلن خطوبتها.. كانت مفاجأة ولم أتوقع !

أعلنت الفنانة رولا سعد، خلال لقائها ببرنامجEt بالعربي خطبتها من مهندس من خارج الوسط الفني.

وقالت رولا خلال استضافتها في البرنامج، بأنه تمت خطبتها على مهندس يدعى يحيى بعد قصة حب، وبأنه من مواليد سوريا ويعيش في أميركا وتعود عائلته لأصول فلسطينية.