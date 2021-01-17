المرأة

3 طرق لتشجيع زوجك ليصبح أفضل

Lebanon 24
17-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-785080-637464863008556604.jpg
Doc-P-785080-637464863008556604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الزواج رحلة طويلة تشاركينها مع الرجل الذي اخترته بإرادتك الكاملة، لذا فإن تشجيع شريك حياتك ليصبح شخصاً أفضل على المستوى الوظيفي والاجتماعي والعاطفي، ليصبح زوجاً أفضل، وأب أفضل، ورجلاً أفضل، هو أحد الأهداف السامية في رحلتك مع زوجك.

 
شجعي زوجك ليصبح نسخة أفضل من نفسه عبر الطرق الثلاث التالية.
 
1- تعرفي إلى مواهب زوجك، وعززي احترامه لذاته
يولد كل شخص وداخله موهبة، وغالباً ما ينبع شغفه من هذه الموهبة، اسألي زوجك عن الشيء الذي يشعر بالشغف نحوه ويجلب له السعادة، لتعرفي ما هي موهبته، ثم تأتي الخطوة التالية وهي تشجيع هذه الموهبة مهما كانت بسيطة.
تشجيع موهبة زوجك هي إحدى الطرق المهمة لتعزيز تقديره واحترامه لذاته، فموهبته تشعره بقيمته بعيداً عن الأمور المالية أو الوظيفية، وبالتالي تزيد احترامه وتقديره لنفسه، وطبعاً تعزز ثقته بنفسه.
 
2- ادعمي أهداف زوجك
أهداف زوجك متعددة، ليس فقط التدرج الوظيفي، ربما يمتلك هواية يمارسها ويحمل داخله أهدافاً بشأنها يرغب في تحقيقها.
لا تكوني محدودة النظرة وتحاولي عرقلة أهداف زوجك في هوايته، فهذه الهواية يمكن أن تكون مصدر نجاح وربما مصدر مال أيضاً في المستقبل، فقط إذا دعمتِه لتحقيق أهدافه من خلالها، ويكفي أنها تجعل زوجك أكثر سعادة، لذا لا تترددي في الاستثمار فيها، وسوف تكلفك فقط تقديم الدعم لزوجك لمساعدته على تحقيق أهدافه فيها.
 
3- حمّلي زوجك المسؤولية
كزوجة وأم؛ تتحملين الكثير من أعباء ومسؤوليات الأسرة، ولكن هذا ليس مبرراً لتحمل المسؤولية بالكامل وترك زوجك دون أن يحمل نصيبه من المسؤولية.
تحدثي مع زوجك بصراحة وادفعيه لتحمل نصيبه من مسؤولية الأسرة ورعاية الأطفال.
لا تتحملي المسؤوليات التي يهملها زوجك، واتركيها له حتى يشعر بالتقصير ويتحملها، مع الوقت سيعتاد على أداء مهامه، ما يجعل منه زوجاً أفضل وأباً أفضل.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-17
12:00 | 2021-01-17
09:00 | 2021-01-17
23:00 | 2021-01-16
21:00 | 2021-01-16
18:00 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website