3 طرق لتشجيع زوجك ليصبح أفضل

الزواج رحلة طويلة تشاركينها مع الرجل الذي اخترته بإرادتك الكاملة، لذا فإن تشجيع شريك حياتك ليصبح شخصاً أفضل على المستوى الوظيفي والاجتماعي والعاطفي، ليصبح زوجاً أفضل، وأب أفضل، ورجلاً أفضل، هو أحد الأهداف السامية في رحلتك مع زوجك.شجعي زوجك ليصبح نسخة أفضل من نفسه عبر الطرق الثلاث التالية.1- تعرفي إلى مواهب زوجك، وعززي احترامه لذاتهيولد كل شخص وداخله موهبة، وغالباً ما ينبع شغفه من هذه الموهبة، اسألي زوجك عن الشيء الذي يشعر بالشغف نحوه ويجلب له السعادة، لتعرفي ما هي موهبته، ثم تأتي الخطوة التالية وهي تشجيع هذه الموهبة مهما كانت بسيطة.تشجيع موهبة زوجك هي إحدى الطرق المهمة لتعزيز تقديره واحترامه لذاته، فموهبته تشعره بقيمته بعيداً عن الأمور المالية أو الوظيفية، وبالتالي تزيد احترامه وتقديره لنفسه، وطبعاً تعزز ثقته بنفسه.2- ادعمي أهداف زوجكأهداف زوجك متعددة، ليس فقط التدرج الوظيفي، ربما يمتلك هواية يمارسها ويحمل داخله أهدافاً بشأنها يرغب في تحقيقها.لا تكوني محدودة النظرة وتحاولي عرقلة أهداف زوجك في هوايته، فهذه الهواية يمكن أن تكون مصدر نجاح وربما مصدر مال أيضاً في المستقبل، فقط إذا دعمتِه لتحقيق أهدافه من خلالها، ويكفي أنها تجعل زوجك أكثر سعادة، لذا لا تترددي في الاستثمار فيها، وسوف تكلفك فقط تقديم الدعم لزوجك لمساعدته على تحقيق أهدافه فيها.3- حمّلي زوجك المسؤوليةكزوجة وأم؛ تتحملين الكثير من أعباء ومسؤوليات الأسرة، ولكن هذا ليس مبرراً لتحمل المسؤولية بالكامل وترك زوجك دون أن يحمل نصيبه من المسؤولية.تحدثي مع زوجك بصراحة وادفعيه لتحمل نصيبه من مسؤولية الأسرة ورعاية الأطفال.لا تتحملي المسؤوليات التي يهملها زوجك، واتركيها له حتى يشعر بالتقصير ويتحملها، مع الوقت سيعتاد على أداء مهامه، ما يجعل منه زوجاً أفضل وأباً أفضل.