15
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
سيدتي.. الشال قد يُصيب بشرتك بالبثور!
Lebanon 24
18-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مجلة "وومان" النمساوية إن ارتداء الشال قد يتسبب في الإصابة ببثور البشرة في منطقة الرقبة والذقن.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن ألياف الشال، سواء كان من صوف سميك أو قماش خفيف، تتراكم فيها مع مرور الوقت بقايا المكياج والعرق والعوادم.
ومع ملامسة الشال للبشرة تتسبب هذه الأوساخ في تلوثها وتؤدي إلى تهيجها وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور.
ولمواجهة هذه المشكلة يجب غسل الشال بعد ارتدائه مرتين، للحيلولة دون تراكم الأوساخ في أليافه.
الأكثر قراءة
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
Lebanon 24
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
09:00 | 2021-01-17
17/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!
Lebanon 24
مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!
11:32 | 2021-01-17
17/01/2021 11:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
13:03 | 2021-01-17
17/01/2021 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
12:00 | 2021-01-17
17/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من وزير الصحة يرصد آخر التطورات.. ماذا عن المستشفيات الميدانية واللقاحات؟
Lebanon 24
بيان هام من وزير الصحة يرصد آخر التطورات.. ماذا عن المستشفيات الميدانية واللقاحات؟
09:00 | 2021-01-17
17/01/2021 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
22:00 | 2021-01-17
4 قرارات لا يجب أن تتخذيها نيابةً عن طفلك
18:00 | 2021-01-17
3 طرق لتشجيع زوجك ليصبح أفضل
15:00 | 2021-01-17
فنانة لبنانية تعلن خطوبتها.. كانت مفاجأة ولم أتوقع !
12:00 | 2021-01-17
هذه الأبراج مصيرها الشهرة.. كهؤلاء النجمات
09:00 | 2021-01-17
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
23:00 | 2021-01-16
كيف تخسرين الوزن بحمية الشوكولاتة؟
فيديو
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 08:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 08:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
18/01/2021 08:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact