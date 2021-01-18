بعد تأكيد اصابتها بـ"كورونا".. كيف تتعامل نساء بحسب برجها مع الأمر؟

لأن للاصابة بفيروس "كورونا" رهبة خاصة ووطأة مختلفة اليك كيف تتعامل كل مرأة مع الأمر بحسب برجها.الحمل واتهامات بالجملة!رغم كل حسنات شخصية برج الحمل الا أنّه بعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا، لن يرحم من يتأكد أنه نقل اليه العدوى، وقبلها، سيطلق الاتهامات بالجملة على كل من حوله!الثور يتحوّل الى طبيب عناية فائقةبعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا، يجري الثور آلاف الاتصالات بكل الأطباء الذين يعرفهم، ويشتري كل الأدوية والفيتامينات، ويمضي كل فترة الحجر يقرأ على الانترنت ويجرّب وصفات قد تساعده على التماثل الى الشفاء.الجوزاء يكبت مشاعرهيصرّ الجوزاء أنه غير خائف، وأن الأمر عادي ولا يؤثر عليه مطلقًا، ولا يتحدث بالموضوع حتى ولكنه سيتحول الى من ينتقد كل الناس وكل شيء وبحالة مزاجية لا تطاق.السرطان يشعر بالخجل والاحراج!لأنه يخاف أن يكون قد نقل العدوى لأحد من دون أن يدري ولأنه اجمالًا يفضل تقديم الخدمات عوضًا عن الحصول عليها سيمرّ السرطان بفترات نفسية صعبة جدًا.الأسد يصبّ غضبه على من حولهكل من لا يهتمّ بالأسد اثر اصابته ولا يقدم له الدعم والطعام ويمطره برسائل الدعم لن يسلم، فالأسد يبقى هو هو، الذي يظنّ نفسه الوحيد في هذه الدنيا.العذراء يحمل همه لوحدهيهتمّ بنفسه، يطبّب نفسه بنفسه، وربما قد لا يخبر أحدا أنه مصاب الا الذين يضطر الى اخبارهم فقط، فلا يريد من أحد أن يحمل همه أو يخاف عليه.الميزان ينزوي ويسبح بأفكارهبرج الميزان ينهار وينزوي مع نفسه ويسبح بأفكاره ويتخيّل أنه لن يشفى أبدًا من كورونا، ووضعه النفسي وانهيار معنوياته هذا يجعل العوارض تتفاقم أكثر وأكثر.العقرب خوفه ليس منطقيًابغضّ النظر عن العوارض وعما يقوله له الطبيب، خوف العقرب يسيطر عليه ويجعل رزح تحت وطأة الانهيار شبه الكامل، يمضي أسبوعي الحجر وهو ينتظر الأسوأ ويخاف منه.القوس يتعامل مع الموضوع بعقلانيةيلتقط أنفاسه، ويحاول التعامل مع الأمر بعقلانية ووعي تام، يهتمّ بنفسه وبصحته الجسدية والنفسية أيضًا ويتبع التعليمات الطبية بحذافيرها.الجدي يخطط للعمليستفيد الجدي من هذه الفترة كي يخطط للعمل وينشغل بأحلامه وأعماله المستقبلية، الجدي لا يضيع الوقت.الدلو والحساسية المفرطةيصبح الدلو شخص حساس بشكل مفرط لحظة معرفته بالنتيجة الايجابية، دموعه لا تنقطع، ويصبح مشتاق لكل أصدقائه ويضربه حنين الأشخاص والأمكنة.الحوت يختفي في عالمه الخاصيهرب الحوت الى عالمه الخاص، وينفصل كليًا عن الواقع، ويبدأ برسم الأحلام والتخطيط لتنفيذها لحظة انتهائه من الاصابة.