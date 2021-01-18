دينا الشربيني: المشاكل تأتي بعد المعاشرة والكل يظهر على حقيقته

في الحلقة الأولى من برنامج "بصراحة" الذي تُقَدِّمه الفَنّانة المصرية دينا الشربيني والفَنّان عمرو يوسف، عبر فضائية MBC، تحاور الثنائي عن طبيعة الرجل والمرأة والحياة بعد الزواج.

أمّا عن الصراحة فقالت الشربيني: "حدود صراحتي بتقف لو حاجة متخصنيش أنا لوحدي... بس لو حاجة ليها علاقة بيا أنا بس ببقى صريحة أوي".

وبخصوص الزّواج قالت دينا الشربيني: "للأسف نتعامل مع فكرة الزواج على أنّها نهاية العلاقة وليس بدايتها... من المفروض أن يكون هناك فترة تعارف بين الرجل والمرأة، ويكونوا على طبيعتهم، لأنّ كل واحد منهم يحاول أن يكون أفضل من الثاني ويظهر كل شيء جميل في نفسه".

وأضافت: "المشاكل الحقيقية تبدأ عندما تُعاشِر الناس بعضها ببعض، ويعيشوا فترة مع بعض فتظهر حقيقتهم".

وتابعت: "عندما يمتلك الطرف للطرف الآخر، يشعر بالتعود لأنّه تَزَوّجها والأمر انتهى"، ونَصَحَت المتزوجين بضرورة أن يعيش الطرفان كل يوم شيئاً جديداً.