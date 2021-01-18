المرأة

روبي وليلى علوي وغادة عادل يتحدّين كورونا بطريقتهنّ الخاصة

Lebanon 24
18-01-2021 | 18:00
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أكثر من نجمة تتحدى الظروف التي تحاصر السوق السينمائي حالياً بعد القرارات الأخيرة بتقليل عدد الجمهور في دور العرض السينمائية، ولكن يبدو أن نجمات السينما يحاولن مواجهة الظروف واستكمال أعمالهن، ومن خلال نواعم نكشف عن خريطة نجمات سينما 2021.

ماما حامل
تعود ليلى علوي بفيلم سينمائي جديد لجمهورها بسينما 2021 بعد غيابها سنوات ليست قصيرة منذ آخر أعمالها بفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" في عام 2016، حيث تواصل تصوير مشاهدها ضمن فيلمها السينمائي الجديد "ماما حامل" وسط الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا أثناء التصوير.
 وتظهر ليلى علوي من خلاله بشخصية زوجة بيومي فؤاد ولديها ابنان وتحدث لهما مفاجأة تقلب مسار حياتها.


روبي بـ3 أفلام
أما روبي فهي الأخرى تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "بره المنهج" أمام ماجد الكدواني، الذي بدأت به قبل أسابيع مع المخرج عمرو سلامة الذي حرص على ارتداء الكمامة أثناء التصوير، كما تجهز روبي لبدء تصوير فيلمها الجديد "شغل خواجات" الذي تعاقدت عليه قبل أسابيع لتشارك به في موسم سينما2021.
ورغم كافة القرارات للحد من تشغيل دور العرض السينمائية بسبب فيروس كورونا، لدى روبي ما يقرب من 5 أفلام سينمائية تنتظر عرضها في سينما 2021.


غادة من أهل الكهف 
إلى ذلك، تكثّف غادة عادل تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد "أهل الكهف" أمام خالد النبوي ليكون أول أعمالها السينمائية في عام 2021، لتعاود تصوير مشاهدها ضمن مسلسل "بين السما والأرض" الذي تشارك به في رمضان 2021.

 
المصدر: نواعم
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