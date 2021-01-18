المرأة

5 طرق لتعليم طفلك كيفية إدارة مشاعر الغضب

Lebanon 24
18-01-2021 | 22:00
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الغضب عاطفة طبيعية وصحية، لكن العديد من الأطفال تختلط داخلهم مشاعر الغضب والسلوك العدواني، فيمكن أن يتحول الإحباط والغضب بسرعة إلى تحدٍّ وعدم احترام وعدوانية ونوبات غضب عندما لا يعرف طفلك كيفية التعامل مع شعوره بالغضب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك رادع، حتى لا تؤدي عدوانية الطفولة مثل الشجار والبصق والمضايقة إلى مشاكل إضافية أكبر تظهر على المدى البعيد، على سبيل المثال، العديد من الدراسات ربطت الغضب والعدوانية بالمشاكل الأكاديمية ورفض الأقران والمشاكل النفسية في مرحلة البلوغ.
 
إذا كان طفلك يجد صعوبة في إدارة الغضب، استخدمي هذه الاستراتيجيات الخمس لتعليمه مهارات إدارة الغضب.
 
1- فرّقي بين المشاعر والسلوك
علّمي طفلك كيفية وصف مشاعره، حتى يتمكن من التعبير عنها بطريقة سليمة.
قولي له: "لا بأس بأن تشعر بالغضب ولكن ليس من المقبول أن تضرب الآخرين" هذا يساعده في التحكم بأفعاله عندما يشعر بالغضب.
في بعض الأحيان، ينبع السلوك العدواني من مجموعة متنوعة من المشاعر غير المريحة، مثل الحزن أو الإحراج، لذا ساعدي طفلك على اكتشاف سبب شعوره بالغضب.
 
2- قدمي لطفلك نموذجاً إيجابياً في إدارة الغضب
أفضل طريقة لتعليم طفلك كيفية التعامل مع شعوره بالغضب هي أن توضحي له عملياً كيف تتحكمين بتصرفاتك عندما تشعرين بالغضب.
عندما يشاهدك طفلك وأنتِ تفقدين أعصابك، فسوف يفعل نفس الشيء دون الشعور بأن هناك خطأ ما، ولكن عندما يرى أنكِ تتعاملين مع غضبك بطريقة لطيفة وهادئة، فسوف يحاول تقليدك، فأنتِ مثله الأعلى وقدوته.
 
3- ضعي قوانين للغضب
ضعي قوانين عائلية حيال السلوك المقبول وما هو غير المقبول عند الغضب، مثلاً يستطيع طفلك التعبير عن غضبه بقول "أنا غاضب"، ولكن غير مسموح أن يدمّر أغراض المنزل، أو يتعدى على أشقائه، أو التعبير باستخدام ألفاظ غير لائقة.
ضعي عقوبات مقابل كسر قوانين الغضب، ولا تتنازلي عن تطبيق هذه العقوبات بعد أن يهدأ طفلك حتى لو اعتذر.
 
4- علّمي طفلك كيفية إخراج مشاعر الغضب بطريقة صحية
قدّمي لطفلك بدائل صحية لإخراج شعوره بالغضب، وناقشيه في هذه البدائل عبر عرض الاختيارات عليه مقابل عدم استخدام الأساليب الخاطئة.
مثلاً قولي له: "ما هو الشيء الذي يمكن أن يساعدك على إخراج غضبك بدلاً من الضرب أو تكسير أغراض البيت؟"، ربما تجدين بديلاً صحياً في كتب وأقلام التلوين، أو في الاستماع للموسيقى، أو ممارسة الرياضة.
 
5- الثواب والعقاب
اعرضي النتائج على طفلك بعد كل مرة يُصاب فيها بالغضب، وامنحيه مكافآت عندما ينجح في إدارة غضبه بطريقة سليمة، بينما عليه تحمّل العقاب عندما يلجأ إلى الحل السهل ويعبّر عن غضبه بطرق عدوانية.
 
المصدر: نواعم
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