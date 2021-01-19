المرأة

نور ابنة عمرو دياب تتعرض للتنمر والسخرية بسبب أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
19-01-2021 | 12:00
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شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب، وشيرين رضا، صورة جديدة لها عبر "إنستغرام"، ما جعلها عرضة للتنمر والسخرية.
 
 وظهرت نور في الصورة بوجه قريب من الكاميرا واعتمدت من المكياج كحل فقط، بدون أحمر شفاه، وظهر أيضاً النمش بوجهها.
 
 
 
 
وواجهت نور بعض التعليقات غير اللائقة التي سخرت من إلاطلتها وأخرى على عدم قرب ملامحها من والدتها الجميلة شيرين رضا ووالدها الوسيم عمرو دياب.
ونور هي الإبنة الأولى لدياب والوحيدة للنجمة شيرين رضا، وقد غنى لها والدهاأغنيته الشهيرة "حبيبي يا نور العين".
ولعمرو دياب ثلاث أبناء من زيجته الثانية بالسعودية زينة عاشور وأبنائه هم جانا وكنزي وعبدالله.
المصدر: نواعم
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