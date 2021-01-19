المرأة

بعد خطوبتها المفاجئة.. هل هذا عريس رولا سعد؟ (صورة)

Lebanon 24
19-01-2021 | 18:00
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بعد إعلان النجمة اللبنانية رولا سعد عن خطبتها لمهندس سوري لم تكشف عن هويته، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تجمع رولا وخطيبها يحيى.
ورغم انتشار هذه الصورة بكثرة بين الرواد، إلا أن النجمة لم تؤكد حقيقة هذه الصورة وما إذا كانت حقاً تظهر خطيبها.
 
 
كانت رولا قد كشفت عن أنها تمت خطبتها خلال نهاية العام الماضي، مشيرةً إلى أنها تعيش قصة حب لم تعش مثلها سابقاً. وأشارت في تصريحات تلفزيونية، إلى أن خطيبها مهندس سوري من أصول فلسطينية يقيم بالولايات المتحدة الأميركية، واسمه يحيى.
وقالت رولا إن علاقتهما يسودها الحب والاحترام واصفة خطيبها بـ"الحب الحقيقي" الذي خطف قلبها، كاشفةً عن أنهما سيتزوجان قريباً.
 
 
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