المرأة

الإنجاب المتكرر يعرضّكِ للإصابة باضطرابات النوم

Lebanon 24
19-01-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-785678-637466617065895200.jpg
Doc-P-785678-637466617065895200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاني الكثير من الأمهات من اضطرابات النوم خلال الفترة الأولى بعد الولادة، وفي الغالب لا تستمر هذه الاضطرابات بعد انتظام نوم الطفل، لكن دراسة كندية أشارت إلى سبب آخر قد يسبب إصابة الأم باضطرابات النوم لسنوات، وهو تكرار الإنجاب.

فقد نشرت صحيفة neuroscience العلمية، تقريراً عن دراسة أجراها العلماء في جامعة ماكجيل الكندية، تشير نتائجها إلى أن الأم التي أنجبت أكثر من طفل، تكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم، مقارنة بالأم التي أنجبت طفلاً واحداً، ومقارنة أيضاً بالآباء الذين لا يتأثرون على الأغلب.

الدراسة شملت 111 شخصاً (54 زوج وزوجة، و3 أمهات عازبات)، وكشفت النتائج عن أن معظم الحالات من النساء اللواتي أصبن باضطرابات النوم بعد الإنجاب المتكرر، كنّ يعانين من عدم تعاون الزوج في رعاية الأطفال، ما حمّلهن ضغوطاً إضافية، تسببت بإصابتهن باضطرابات النوم.

واضطرابات النوم لها تأثيرات سلبية وخطيرة أيضاً، على المستوى العاطفي والسلوكي والاجتماعي للأم، لذا يجب الانتباه لها، ومراعاة عدم تحميل الأمهات ما يفوق طاقاتهن، حتى لا يتعرضن لمثل هذه المشاكل التي تؤثر على حياتهن وحياة من حولهن.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-19
15:00 | 2021-01-19
12:00 | 2021-01-19
09:00 | 2021-01-19
06:00 | 2021-01-19
22:00 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website