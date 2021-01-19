الإنجاب المتكرر يعرضّكِ للإصابة باضطرابات النوم

تعاني الكثير من الأمهات من اضطرابات النوم خلال الفترة الأولى بعد الولادة، وفي الغالب لا تستمر هذه الاضطرابات بعد انتظام نوم الطفل، لكن دراسة كندية أشارت إلى سبب آخر قد يسبب إصابة الأم باضطرابات النوم لسنوات، وهو تكرار الإنجاب.فقد نشرت صحيفة neuroscience العلمية، تقريراً عن دراسة أجراها العلماء في جامعة ماكجيل الكندية، تشير نتائجها إلى أن الأم التي أنجبت أكثر من طفل، تكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم، مقارنة بالأم التي أنجبت طفلاً واحداً، ومقارنة أيضاً بالآباء الذين لا يتأثرون على الأغلب.الدراسة شملت 111 شخصاً (54 زوج وزوجة، و3 أمهات عازبات)، وكشفت النتائج عن أن معظم الحالات من النساء اللواتي أصبن باضطرابات النوم بعد الإنجاب المتكرر، كنّ يعانين من عدم تعاون الزوج في رعاية الأطفال، ما حمّلهن ضغوطاً إضافية، تسببت بإصابتهن باضطرابات النوم.واضطرابات النوم لها تأثيرات سلبية وخطيرة أيضاً، على المستوى العاطفي والسلوكي والاجتماعي للأم، لذا يجب الانتباه لها، ومراعاة عدم تحميل الأمهات ما يفوق طاقاتهن، حتى لا يتعرضن لمثل هذه المشاكل التي تؤثر على حياتهن وحياة من حولهن.