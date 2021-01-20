كارلا حداد في الـ16 من عمرها.. هكذا كانت (صورة)

أجابت مقدمة البرامج كارلا حداد على أسئلة جمهورها عبر خاصية الأسئلة والأجوبة على "انستغرام"، حيث سألها أحدهم عن أكثر بلد تحب زيارته دائمًا، لترد بصورة ارتدت فيها البيكيني واختارت "سانتوريني" وهي جزيرة تقع جنوب شرق اليونان.كما سألها آخر عن المرة الأولى التي شاركت فيها في عرض الأزياء، ونشرت صورة لها بلباس البحر حين كانت في الـ 16 من عمرها أي قبل 23 عامًا.