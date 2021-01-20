المرأة

إعلامي يؤكّد إنفصال عمرو دياب ودينا الشربيني وينتقد الأخيرة!

Lebanon 24
20-01-2021 | 21:00
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حسم الإعلامي المصري تامر أمين الجدل حول حقيقة إنفصال الهضبة عمرو دياب عن الفنانة المصرية دينا الشربيني ليؤكّد أن محاولات الصلح بينهما باءت بالفشل.
وخلال تقديمه برنامج "آخر النهار" أشار تامر الى أن الأصدقاء والمقربين حاولوا كثيرًا فى حل الخلاف والعودة لكن المحاولات فشلت، مؤكدا أن عمرو لم يصدر أى تصريح بعد الانفصال.
وشنّ تامر هجوماً على دينا وإنتقدها بسبب تصريحات وصفها بالغريبة وذلك خلال تصريح تلفزيوني أطلقته مؤخّراً إعتبرت فيه أن المشاكل الحقيقية تبدأ عندما يعيش أي شخص مع الآخر حيث يكتشف كل واحد منهما آلآخر بعد ظهورهما على طبيعتهما.
وأكّد تامر أن هذه التصريحات لا تصح لأنها جاءت بعد انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب وأنه لو قررت أن تتكلم فالتتكلم عنه بطريقة طيّبة. وتابع تامر مؤكّداً أن ميزة عمرو هو أنه قليل الكلام ويعمل بصمت وكثير الفعل ولم يتحدث يومَا عن الارتباط أو الانفصال عن دينا.
وختم تامر أمين كلامه متوجها الى دينا بالقول: "أقول لك يا دينا ما يصحش كده، ما تتكلميش تاني عن العلاقة التي كانت بينك وبين عمرو إطلاقًا".
 
 

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