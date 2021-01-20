المرأة

بعد نشرها الفيديو الجرىء.. الممثلة الشهيرة ترتدي النقاب (صور)

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:00
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نشرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد مقطع فيديو جديد لها بإطلالة مختلفة حيث ظهرت بالنقاب. الإطلالة الأخيرة تسببت في جدل واسع وتساؤلات حول التزامها به أم أن الفيديو لمجرد اثارة الجدل فقط، أو لتبتعد عن أعين الناس في الشارع.
 


وخلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات أكدت بدرية أحمد أنها مندهشة كثيراً من مظهرها لأنها أول مرة تخرج بالنقاب ودون ارتداء الكمامة في حين أن الجميع في الشارع يسير بها.

توالت التعليقات على نقاب بدرية أحمد وطلب منها البعض التمسك بهذه الإطلالة لأنها مناسبة لها.
 


يأتي ظهور بدرية أحمد بالنقاب، بعد عامين تقريباً من قرار خلع الحجاب الذي عرضها للكثير من النقد والهجوم، في أواخر عام 2018 وطلبت من الجمهور وقتها عدم طرح أي أسئلة حول هذا القرار.

كانت الفنانة قد ظهرت في أحدث فيديو لها وهي تقوم ببعض حركات الإغراء الغريبة واستعرضت مظهرها وملامحها وحتى تسريحة شعرها أمام الكاميرا وهو تسبب لها في نقد وهجوم واسع للغاية.
المصدر: نواعم
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