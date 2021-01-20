بعد نشرها الفيديو الجرىء.. الممثلة الشهيرة ترتدي النقاب (صور)

نشرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد مقطع فيديو جديد لها بإطلالة مختلفة حيث ظهرت بالنقاب. الإطلالة الأخيرة تسببت في جدل واسع وتساؤلات حول التزامها به أم أن الفيديو لمجرد اثارة الجدل فقط، أو لتبتعد عن أعين الناس في الشارع.





وخلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات أكدت بدرية أحمد أنها مندهشة كثيراً من مظهرها لأنها أول مرة تخرج بالنقاب ودون ارتداء الكمامة في حين أن الجميع في الشارع يسير بها.



توالت التعليقات على نقاب بدرية أحمد وطلب منها البعض التمسك بهذه الإطلالة لأنها مناسبة لها. وخلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات أكدت بدرية أحمد أنها مندهشة كثيراً من مظهرها لأنها أول مرة تخرج بالنقاب ودون ارتداء الكمامة في حين أن الجميع في الشارع يسير بها.توالت التعليقات على نقاب بدرية أحمد وطلب منها البعض التمسك بهذه الإطلالة لأنها مناسبة لها.