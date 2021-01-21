المرأة

يزن 13 قيراطاً وسعره أكثر من مليون دولار.. لبناني صمم خاتم خطوبة تيفاني ترامب (صور)

Lebanon 24
21-01-2021 | 09:00
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أعلنت مؤخرا تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطوبتها على رجل الأعمال مايكل بولس اللبناني الأصل، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

 

وعبّر بولس عن حبه لتيفاني ترامب بخاتم ألماس فاخر يزن أكثر من 13 قيراطاً.

 

وعلم ET بالعربي أنه قد تم إختيار الخاتم من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويشتهر بالتعامل مع العائلات الملكية، ونجوم الصف الأول في جميع أنحاء العالم

 

 
 
 

 
 
 

وفي التفاصيل، تم اختيار الخاتم وبيعه في دبي، ومن ثم توجه سامر حليمة إلى الولايات المتحدة حيث كان مدعوا لحضور الخطوبة.

 

وسعر خاتم الخطوبة الذي يزن أكثر من 13 قيراطا، والمؤلف من حجر الزمرد، وحجرين من نوع جانبي قص، لا يزال مجهولا، إلا أن التقديرات لسعره تتراوح بين مليون دولار وأكثر.

 

 

يذكر أنه، منذ حوالي العام إنتشرت أخبار عن قيام تيفاني ترامب ومايكل بولس، برؤية خاتم للخطوبة عند زيارتهم للمصمم سامر حليمة، حيث إختارت وقتها مجموعة من المجوهرات.

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