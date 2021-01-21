أسرار يخفيها الأصدقاء عنك تكشفها الأبراج

الصداقة تأخذ وقتًا طويلًا حتى نشعر بإهتمام بعض الأشخاص، وقربهم منا، ويختلف الأشخاص عن بعضهم البعض، ولكن بالنسبة لعلاقة الصداقة فإنّ الطرفين يمكنهم الوصول معاً للشيء الذي لم يصله أحداً منفرداً، والأصدقاء الأوفياء هم الابتسامة التي تفرح قلبك بوجودهم بجانبك، وأولئك الأشخاص الذين يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك، ويصبحون أهم الناس في حياتك.

أحياناً لا يمكننا معرفة ما يفكر به الآخر إلا بعد الدخول معه في جدال أو مشاجرة. حينها تخرج الكلمات رغماً عنه ونجد أنفسنا في حالة من الصدمة لأننا لم ندرك بأنه يفكر بتلك الطريقة. لإختصار الطريق، الابراج تقدم لكِ لمحة عما يفكر به الأصدقاء والصديقات سراً.

برج الحمل -21 آذار - 19 نيسان

تملكين أفكارك الرائعة وتقومين بالحرص على تنفيذها بشكل مثالي، ولكن الأصدقاء يملكون أفكارهم أيضاً وهم يفضلون لو تستمعين إليهم بين حين وآخر، ويريدون منك السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم وعن أحلامهم عوض الإستماع لما تريدين قوله طوال الوقت.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

يكرهون الأصدقاء عنادك، وأسلوبك المتحفظ بالتواصل، وصحيح أنَّك من الأبراج التي تتواصل بشكل جيد، لكن معاقبتك الآخرين بصمتك تثير سخطهم، وما يريده الأصدقاء منك هو الإنفتاح عليهم قليلاً.. بصدق هذه المرة.

برج الجوزاء 21 أيار - 21 حزيران

حين تعدين الأصدقاء بأمر ما، عليك المحافظة على هذا الوعد، فلقد ملّوا من تهرّبك الدائم وإخلافك بالوعود، أنت شخص مرح والجميع يحب التواجد معك، لكنهم سيتوقفون عن الطلب منك مرافقتهم أن كنت ستتهربين في كل مرة .

برج السرطان 22 حزيران - 22 تموز

عليك التحكم بحاجتك للآخرين، وتعلقك المبالغ به بهم يُشكّل أحياناً مصدر إزعاج، والأصدقاء يكنّون لك الاحترام والحب لكن التعامل مع شخص متقلب عاطفياً مثلك مُنهك لأقصى الحدود.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

الأصدقاء لديهم جملة واحدة يودون قولها؛ العالم لا يتمحور حولك، وصحيح أنَّهم يكنون لك الحب ويعتبرون بأنَّك مميزة ورائعة، لكنهم أيضاً لديهم حياتهم الخاصة بعيداً عنك، لذا عليك الإستماع للآخرين وليس فقط لنفسك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

تقسين على نفسك وتنتقدين كل ما تقومين به، وهذا الأمر يُزعج الأصدقاء الذين عليهم تذكيرك بشكل دائم بأنَّك إمرأة رائعة، وعليك تعلُّم تقدير السمات الجميلة التي تميزك عن الآخرين.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يشعر الأصدقاء أحياناً بأنَّهم على وشك صفعك أو الصراخ بوجهك بسبب ترددك الدائم، وعدم قدرتك على حسم القرارات مهما كانت سخيفة تدفعهم الى حافة الجنون.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

رغم كونك من الأبراج العاطفية لكنك تخيفين الآخرين، فأنت تشككين بكل شيء كما أنَّك متملكة جداً، وتميلين الى السيطرة على الآخرين، وينفرون الأصدقاء منك حين تحاولين فرض سيطرتك .

برج القوس 22 تشرين الثاني- 21 ‪كانون الاول

نعم أنت محبة للحياة وتنتقلين من مكان الى آخر ومن مهمة الى أخرى بشكل دائم، ويحبون من حولك حيويتك، لكن يصعب عليهم اللحاق بك أو حتى التواصل معك.. فأنت دائماً منشغلة بأمورك الخاصة .

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تسعين للمثالية في كل شيء وهذا أمر رائع يُحفّز أصدقائك، لكن عليك أن تدركي بأنَّ الآخرين لا يسعون للمثالية ولا يريدون الكمال، حاولي التخفيف من حدة إنتقادتك لأنك تثيرين غضبهم.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

حين تتواجدين مع الأصدقاء عليك ان تتواجدي جسدياً وعقلياً معهم، لأنَّك تجعلين الاصدقاء يشعرون بالاهانة في كل مرة تسرحين فيها في عالمك الخاص، متجاهلة واقع أنَّ هناك مجموعة من الاشخاص تحاول التواصل معك فعلياً.

برج الحوت 19 شباط - 20 آذار

حسّاسة وتُقدّمين الكثير من الخدمات والدعم للآخرين، لكن عليك أن تحاولي إختبار الحياة الواقعية بين حين وآخر، للأصدقاء قدرة محدودة على تحمل عالم الأحلام، لاحقاً يصبح الامر مملاً ومنهكاً.