انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)

نشرت انجي خوري فيديو عبر موقع انستغرام يجمعها بالفنانة قمر، بعدما كانت أوقفت في وقت سابق من قبل الأمن الجنائي السوري بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الفنانة شيراز بتهمة التشهير بها اثر تحالف خوري مع قمر.

وعلقت انجي على الفيديو بالقول:" رسالة الك و قدام الكل، بعتذر اني بيوم من الايام تعدّيت عليكي و ما كنت عارفة انك اطيب روح ".

وأضافت:" بتاسف على نفسي انو ما لجأت الك من النهار الاول و عرفت انك الوحيدة يلي يمكن توجهني على الصح. انت انسانة عندها خبرة كبيرة بالحياة و حساسة و كريمة النفس اكتر ما الناس بتتخيّل"، مضيفة بأن:" اليوم الناس لازم تعرف انو قمر هي أم بنهاية النهار و الوحيدة يلي يمكن يكون عندها وعي بالاحساس مع الاخر على عكس الناس يلي الله ما طعمها اولاد لانو نفسيتها زبالة".

وختمت انجي قائلة:" على كل هيدا البوست من لحظات حلوة مع الفنانة قمر الطيبة و الكريمة و الحساسة و الطيبة و يلي احساسها عالي جداً....الله يخليلك ابنك و يخليلي ياكي لانك اطيب اخت و بعتذر اذا يوماً ما ظلمتك".

وتعقيباً على الفيديو اعتبر البعض أن خوري خرجت من السجن وهي الآن طليقة حرة مع صديقتها قمر.