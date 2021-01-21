المرأة

إطلالات أنيقة ومُلهمة لنساء اميركا في حفل تنصيب بايدن.. من الأجمل؟ (صور)

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:00
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حافظت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب على إطلالة دائمة يُشهد لها بالأناقة، وقد اختارت ميلانيا ليومها الأخير إطلالة باللون الأسود من شانيل مع حقيبة هيرميس الثمينة.
 


وعلى الرغم من الجو المشحون الذي رافق حفل التنصيب الذي جرى في العاصمة واشنطن، بعد "غزوة الكابيتول" وأعمال الشغب التي حدثت في البيت الأبيض، كان الحفل ناجحاً جداً ومليئاً بالضيوف المهمين والنجمات اللواتي تألقن بإطلالات رائعة.


السيدة الأولى الجديدة
لعل اهتمامنا كان منصباً على الإطلالة الأولى للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، فتألقت جيل بإطلالة كلاسيكية باللون الأزرق الفاتح من علامة Markarian لمؤسستها أليكسندرا أونيل، وهي علامة أميركية ناشئة، وغير معروفة على نطاق واسع، وهذا ما أوحى بأن د. جيل حريصة على دعم العلامات الصغيرة الأميركية.


كامالا هاريس امرأة قوية وأنيقة
في يوم التنصيب، اختارت نائبة الرئيس الجديدة كامالا هاريس إطلالتها باللون البنفسجي من علامات أميركية ناشئة شملت كلّاً من Christopher John Rogers و Sergio Hudson، وقد هللت وسائل الإعلام لهذا الاختيار الذي رأته رمزاً لبداية حقبة جديدة. 
 



ميشيل أوباما وأناقة دائمة
أحببنا كثيراً إطلالة السيدة الأولى السابقة ومعشوقة الأميركيين ميشيل أوباما بإطلالة باللون العنابي من توقيع Sergio Hudson، بنطلون واسع وقميص حريري مع معطف طويل أنيق.
 




 
المصدر: نواعم
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