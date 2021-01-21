المرأة

6 وجبات خفيفة صحية لطفلك بعد عمر 6 أشهر

Lebanon 24
21-01-2021 | 22:00
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خلال الستة أشهر الأولى من عمر طفلك، يكون معتمداً على الرضاعة الطبيعية في تغذيته، وبعدها يمكنكِ إدخال الأطعمة الصلبة تدريجياً إلى نظامه الغذائي، وتقديم وجبات خفيفة لطفلك يجعله معتاداً على تناول الطعام بانتظام، كما تحافظ عليه من الشعور بالجوع الذي قد يدفعه لتناول أطعمة غير صحية.
 
الوجبات الخفيفة أيضاً تساعد على تنمية مهارات طفلك في التنسيق بين يديه وعينيه حيث ينظر إلى الطعام ويحاول الإمساك به بيده ثم توجهيه نحو فمه، وكل هذه مهارات حركية يكتسبها طفلك وتتطور مع الممارسة، بالإضافة إلى أن الوجبات الخفيفة تمنحكِ الفرصة لتقديم أنواع متعددة من الأطعمة ذات المذاق المتعدد والفوائد الصحية المتنوعة إلى طفلك.
 
ومما سبق، يتضح أن اختيارك لأصناف الأطعمة التي تقدمينها لطفلك كوجبات خفيفة، لا يقل أهمية عن اختيار أصناف الوجبات الرئيسة، وفي ما يلي 6 أطعمة صحية يمكنكِ تقديمها كوجبات خفيفة لطفلك بعد عمر 6 أشهر.
 
1- الفواكه
التفاح أو العنب أو الخوخ أو الموز المقطّع فواكه لها قوام سهل الأكل يجعلها صديقة للأطفال، فقط كوني حذرة تجاه الحمضيات لأنها يمكن أن تكون حادة المذاق بالنسبة إلى طفل صغير، كما أن لها تأثير مليّن.
 
2- كعك الأرز
تُعد كعكات الأرز الصغيرة وجبة خفيفة جيدة وخالية من السكر يمكن لطفلك تناولها منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر، كما يمكنكِ إضافة الأفوكادو إلى كعك الأرز لأنه يحتوي على دهون صحية مفيدة لدماغ طفلك ونموه البدني.
 
3- قطع الخضروات
قطع الخيار، الجزر، الفلفل، الفاصوليا المطبوخة على البخار، يمكنكِ تقديمها لطفلك في عمر ستة أشهر، كما يمكنكِ إضافة الحمص كمصدر للبروتين.
 
4- اللبن
اللبن الزيادي طعام مفيد لطفلك، فهو يمده بالكالسيوم الذي يحتاج إليه جسم طفلك لبناء العظام، بالإضافة إلى البكتريا المفيدة التي تحسّن حركة الهضم.
ولأنكِ لا تستطيعين تقديم اللبن الحليب لطفلك قبل أن يتم عامه الأول، يمكنكِ صنع الأرز بالحليب وتقديمه له كوجبة خفيفة تمنحه الكالسيوم أيضاً.
 
5- الجبن
قطعي بعض الجبن لطفلك، غالباً ما يكون جبن الشيدر هو الجبن المثالي في هذا العمر، فهو لذيذ الطعم وقليل الملح ويمد جسم طفلك بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات.
كذلك يمكنكِ تقديم الطماطم الكرزية مع الجبن، وذلك بعد تقشيرها وتقطيعها لقطع يستطيع طفلك تناولها بسهولة عبر التقاطها بيده.
 
6- أصابع الخبز الصغيرة
يمكنك شراء أعواد الخبز الصغيرة غير المملحة المخصصة للصغار، التي تمثل وجبة خفيفة لطيفة لطفلك، إنها تمنحه تركيبة مختلفة قليلاً للاستمتاع بوجبته الخفيفة، وهي أيضاً جيدة لتطوير مهارة التنسيق بين يده وعينه.
المصدر: نواعم
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