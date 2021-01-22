16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
معلومات لافتة.. ما سر ارتداء البنفسجي خلال تنصيب بايدن؟ (صور)
Lebanon 24
22-01-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن العديد من الذين حضروا حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة أرادوا من خلال ارتدائهم اللون البنفسجي إيصال رسالة تدعو "لتوحيد الصف".
وارتدت نائبة الرئيس كامالا هاريس والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسيناتور إليزابيث وارين اللون البنفسجي.
واختارت هاريس ارتداء فستان ومعطف مطابق باللون البنفسجي، وهو مصمم من قبل أميركيين من أصل إفريقي هما كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هدسون.
أما أوباما فارتدت زيا بلون التوت ومعطفا مع حزام ذهبي، بينما اختارت كلينتون طقما أرجوانيا ووشاحا.
كما ارتدت وارن أيضا اللون البنفسجي مع وشاح أرجواني فاتح وكمامة أرجوانية داكنة.
وغالبا ما يتم اختيار اللون البنفسجي لتمثيل الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأنه مزيج من اللون الأزرق الذي يمثل الحزب الديمقراطي، والأحمر الذي يمثل الحزب الجمهوري.
أما بالنسبة إلى هاريس فإن اللون له أيضا معنى آخر، حيث كانت ترتدي اللون الأرجواني في كثير من الأحيان خلال حملتها لتكريم شيرلي تشيشولم، التي ألهمت حياتها المهنية من خلال ترشحها للرئاسة.
وللون البنفسجي روابط تاريخية مع حركة الاقتراع، حيث أشارت مجلة Vanity Fair سابقا إلى أن هذا اللون جنبا إلى جنب مع الأبيض والأخضر، يشكل علم الاقتراع.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
21:41 | 2021-01-21
21/01/2021 09:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
21:23 | 2021-01-21
21/01/2021 09:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
20:50 | 2021-01-21
21/01/2021 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكري في "الأمن العام" يفارق الحياة إثر انقلاب سيارته في عكار
Lebanon 24
عسكري في "الأمن العام" يفارق الحياة إثر انقلاب سيارته في عكار
21:57 | 2021-01-21
21/01/2021 09:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2021-01-22
بأجواء فخمة أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري.. وهذا سعر فستانها الأحمر (صور)
09:00 | 2021-01-22
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
06:00 | 2021-01-22
هكذا تحاربين تجاعيد اليد
22:00 | 2021-01-21
6 وجبات خفيفة صحية لطفلك بعد عمر 6 أشهر
18:00 | 2021-01-21
إطلالات أنيقة ومُلهمة لنساء اميركا في حفل تنصيب بايدن.. من الأجمل؟ (صور)
15:15 | 2021-01-21
نجمة ستار اكاديمي التونسية مع زوجها اللبناني على الثلج (صورة)
فيديو
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 16:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
07:30 | 2021-01-22
22/01/2021 16:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
Lebanon 24
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
15:00 | 2021-01-21
22/01/2021 16:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact