المرأة

ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:00
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أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي أنها قررت الخضوع لعمليات تجميل، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

 

ونشرت زينب فيديو يظهر وجهها وعلقت عليه قائلة: وفي النهاية قررت أن أعدل منطقتين يزعجونني في وجهي وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيء، فستعرفون قريباً".

 

وسألت زينب الجمهور إذا ما كان سيعرف ما هما التغييران القادمان بوجهها كون "الفلتر" المستخدم في الفيديو لن يمنح المتابعين فرصة اكتشاف التعديلان بسهولة.

 

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)


 

وانقسمت الآراء ما بين من طالب زينب بعدم القيام بأي تعديل لأنها "جميلة للغاية" ولا تحتاج لذلك وحذروها من المبالغة في التجميل، في حين تمنّت بعض الفتيات أن يصبحن جميلات مثلها.

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