بأجواء فخمة أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري.. وهذا سعر فستانها الأحمر (صور)

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها، لقطات تكشف تفاصيل حفل عيد ميلادها الـ 33 الذي احتفلت فيه وسط أجواء عائلية فخمة.

ونشرت ياسمين عبر خاصية الستوري على حسابها على موقع انستغرام فيديو من منزلها، بتفاصيل الحفل الذي نظمه زوجها رجل الأعمال أحمد أو هشيمة، حيث ظهر المنزل مزينا بالبالونات والزهور والهدايا.

وتألقت ياسمين بفستان حمل توقيع علامتها المفضلة دولتشي أند غابانا، وهو من الساتان الأحمر .

وقد بلغ سعر الفستان 1560 يورو أو ما يعادل 1900 دولارا اميركيا.