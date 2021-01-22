3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2021!

من المقرر أن يكون هذا العام عامًا مليئًا بالحب والرومانسية، تعقد 3 ابراج محظوظة فيه قرانها.

الحب في الأجواء بالنسبة لمواليد لأسد والجوزاء والحوت في عام 2021 وستتغير حياتهم إلى الأبد وإلى الأفضل.

برج الأسد: الاستعداد للقبول

نظرًا لأن كوكب المشتري وزحل يقضيان معظم وقتهما في برج الدلو هذا العام، وبالتالي في قطاع العلاقات، فإن لدى الأسد كل الفرص للارتباط رسميًا. حتى لو تسبب أورانوس في زعزعة استقراره قليلاً، يمكن لمواليد هذا البرج المثابرة!

برج الجوزاء: أجواء حفلات الزفاف

على الرغم من أن أورانوس يذكرهم باستمرار بحاجتهم إلى الحرية في عام 2021، إلا أن مواليد الجوزاء، الذين يقعون تحت تأثير زحل والمشتري، قد يغريهم الزواج. لكن السؤال هو هل سيتعاملون مع الامر بالفعل؟

برج الحوت: الاستعداد لعقد القران

بين منتصف أيار ونهاية تموز، يمكن للمشتري في برج الحوت إعداد مواليد هذه العلامة للارتباط. خاصة وأن نبتون يغمرهم في عالم السحر والأحلام. رغبتهم تصل الابتهاج وصولا إلى حد التخلي والمجازفة.