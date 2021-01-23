لتقوية الشعر والأظافر.. جرّبي زيت بذور المشمش

يعد زيت بذور المشمش بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر والأظافر؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ويسهم في نمو الشعر وتقوية الأظافر.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" "Instyle" أن زيت بذور المشمش غني بالأحماض الدهنية التالية المهمة للصحة والجمال، حيث تعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها من حب الشباب والرؤوس السوداء.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت بذور المشمش يعتبر كنزا من الفيتامينات التالية المهمة للصحة والجمال:

فيتامين A: الذي يتمتع بأهمية لبناء البشرة وتجدد خلاياها

فيتامين B: الذي يعمل على ضبط إفرازات الدهون وتقوية الشعر وتهدئة فروة الرأس الملتهبة والبشرة المتهيجة

فيتامين E: الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ويحمي البشرة مما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة يعمل زيت بذور المشمش على التخلص من شوائب البشرة والإفرازات الدهنية الزائدة ويساعد على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة نقية ومخملية.

كما أنه يحارب تقصف الشعر وحكة فروة الرأس، ومن ثم التمتع بشعر طويل وقوي ولامع، بالإضافة إلى أنه يغذي الأظافر، كما أنه يُستخدم كمزيل للمكياج أو للعناية بالجسم.