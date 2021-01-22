للحصول على ملمسٍ ناعم للبشرة.. إليك الحل

يعد زيت بذور التين الشوكي بمثابة إكسير الشباب والجمال، حيث إنه يحارب الشيخوخة ويمنح البشرة والشعر والأظافر ملمساً ناعماً كالحرير.

وأوضحت مجلة "Brigitte" أن زيت بذور التين الشوكي غني بحمض اللينولييك، الذي يندرج ضمن أحماض "أوميغا 6"، وهو يحارب البقع الناتجة عن التقدم في العمر والأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، كما أنه يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت بذور التين الشوكي يحتوي على حمض الأولييك، الذي ينتمي لأحماض "أوميجا 9"، وهو يساعد على تماثل الجروح للشفاء، كما أنه يعالج الشعر المتقصف وجفاف فروة الرأس.

ويزخر زيت بذور التين الشوكي بمادة "توكوفيرول"، التي تنتمي لمجموعة فيتامينات E، وهي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنها تحارب ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تعجل بشيخوخة البشرة. ويحتوي على مادة بيتا سيتوستيرول، التي تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات وتعالج آثار حب الشباب.

ويعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً مخملياً ومظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية. ويعد مناسباً لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة الحساسة، كما أنه يمتاز بأنه لا يتسبب في انسداد المسام.

وإلى جانب البشرة، يعد زيت بذور التين الشوكي سر جمال الشعر، حيث إنه يعمل على ترطيب فروة الرأس ويمنح الشعر ملمساً أملساً كالحرير. كما يساعد على التمتع بأظافر صحية.