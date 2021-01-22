المرأة

حَقن السيقان بالبوتوكس.. أحدث صيحات التجميل

Lebanon 24
22-01-2021 | 23:00
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أوردت مجلة "Brigitte" أن حَقن السيقان بالبوتوكس (Calf Botox) يمثل أحدث صيحات التجميل حاليا، وذلك للحصول على سيقان مشدودة تأسر الألباب.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يتم حقن السيقان بالبوتوكس لمنع انقباض عضلات الساق بحيث لا تنقبض العضلات أثناء الحركة، ومن ثم تتمتع الساق بمظهر مشدود ينطق بالرشاقة والأنوثة.
وأضافت "Brigitte" أنه ينبغي بعد إجراء حقن الساق بالبوتوكس الابتعاد عن الأنشطة الرياضية، التي تعمل على تقوية عضلات الساق مثل ركوب الدراجات الهوائية وتمارين ضغط الأرجل؛ حيث إنها قد تؤثر بالسلب على نتيجة الحَقن، والتي عادة ما تدوم لستة أشهر.
وأشارت "Brigitte" إلى أن حقن السيقان بالبوتوكس لا يخلو من المخاطر الصحية؛ حيث قد تترتب عليه بعض الآثار الجانبية مثل محدودية حركة الساق أو خلل بالدورة الدموية للساق أو جلطة الساق. لذا ينبغي الاستعلام من الطبيب بشأن هذه المخاطر قبل الخضوع للحَقن.
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