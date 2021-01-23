4 نجمات قمن بنفخ خدودهنّ.. شاهدي صورهن قبل وبعد!

تبرز الخدود جمال وأنوثة المرأة، لذلك تلجأ النجمات الى زيادة حجمها. وقد بات يعتبر نفخ الخدود عند النجمات من أكثر عمليات التجميل الرائجة رغم أن نتيجتها تكون كارثية أحياناً.

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مايا دياب

النجمة مايا دياب غيّرت ملامح وجهها كلّها من خلال عمليات التجميل، سواء من ناحية الشفاه او نفخ الخدود وصولاً الى العيون التي تغيّرت سواء من ناحية الشكل او اللون.

الهام شاهين

خضعت الممثلة المصرية الهام شاهين الى عملية نفخ الخدود ما جعل ملامحها بارزة أكثر. وهي لم تخفِ اجرائها عمليات تجميل حيث كشفت في احدى المقابلات لها عمليات التجميل التي أجرتها خلال السنوات الأخيرة، مشيرة الى أنها لجأت لعملية تسمى "نفرتيتي" وقامت خلالها بإذابة دهون الرقبة؛ لتبدو أطول من شكلها الطبيعي، إلى جانب بعض عمليات الحقن لإزالة التجاعيد من وجهها.

رولا سعد

من ضمن قائمة نفخ الخدود عند النجمات، نصل الى الفنانة اللبنانية رولا سعد التي كانت تتمتع بجمال طبيعي وعيون ساحرة، الا انها اختارت ان تنفخ خدودها. لكن هذه الخطوة لم تكون موفقة تماماً حيث بالغت رولا قليلاً في نفخها ما غيّر ملامحها كثيراً، وأصبح وجهها دائري بدلاً من بيضاوي.

غادة عبد الرازق

نفخ الخدود أعطى الفنانة المصرية غادة عبد الرازق السحر والجاذبية، كما جعلتها أصغر سناً. فغادة قامت بنفخ خدود مناسب لوجهها من دون مبالغة. الا أن غادة لم تكشف عن قيامها بأي عملية نفخ للخدود انما أعلنت في احدى مقابلاتها الصحافية أنها اجرت عملية تجميل وحيدة لأنفها.