بالتفاصيل.. هذا سعر إطلالة هيفا وهبي الكاجوال في كاليفورنيا (صور)

تتواجد الفنانة هيفا وهبي في كاليفورنيا بأميركا حيث تمضي عطلة برفقة بعض أصدقائها المقربين .

وقد نشرت هيفا صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال باللون الأصفر نالت إعجاب الجمهور.

وارتدت هيفا معطفاً باللون الأصفر من تصميم العلامة التجارية vetments ويصل سعره إلى 560 دولاراً.

واختارت حقيبة وسط من دار الأزياء الشهيرة louis Vuitton مع العلامة التجارية supreme المختصة في أزياء الـ street style ويصل سعرها إلى 5990 دولارا.

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وانتعلت حذاء أصفر اللون من العلامة التجارية bottega veneta يصل سعره إلى 1458 دولاراً.