المرأة

بالتفاصيل.. هذا سعر إطلالة هيفا وهبي الكاجوال في كاليفورنيا (صور)

Lebanon 24
23-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-786961-637469883953151160.PNG
Doc-P-786961-637469883953151160.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتواجد الفنانة هيفا وهبي في كاليفورنيا بأميركا حيث تمضي عطلة برفقة بعض أصدقائها المقربين .

 

وقد نشرت هيفا صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال باللون الأصفر نالت إعجاب الجمهور.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وارتدت هيفا معطفاً باللون الأصفر من تصميم العلامة التجارية vetments ويصل سعره إلى 560 دولاراً.

 

واختارت حقيبة وسط من دار الأزياء الشهيرة louis Vuitton  مع العلامة التجارية supreme  المختصة في أزياء الـ street style  ويصل سعرها إلى 5990 دولارا.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

 
 

وانتعلت حذاء أصفر اللون من العلامة التجارية bottega veneta  يصل سعره إلى 1458 دولاراً.

المصدر: الجرس
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2021-01-23
06:00 | 2021-01-23
23:00 | 2021-01-22
21:00 | 2021-01-22
18:00 | 2021-01-22
15:00 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website